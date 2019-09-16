"Range Rover" вылетел на встречную полосу на Российском проспекте

Жертв не оказалось.

Черный "Range Rover" с отвлекшимся водителем стал причиной аварии на Российском проспекте. Фото и видео с места ДТП появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. На кадрах из видео видно, как виновник на огромной скорости таранит сзади белую легковушку и, сбив отбойники, вылетает на встречную полосу. Белый автомобиль также слетает вправо, задев еще одну машину.

По словам очевидцев, все участники авариии остались живы. Пользователи предполагают, что водитель "Range Rover" либо отвлекся, либо почувствовал себя плохо, либо был пьян.

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Фото и видео: Anyutka Pavlova, Denis Khasin, ВКонтакте