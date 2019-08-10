"Пюрешка и сосисочки": на форме английского клуба появится новое изображение

Такой необычный дизайн связан с тем, что новым спонсором клуба стала мясная фабрика.

В субботу, 10 августа, стало известно, что на форме английского клуба "Бигдейл" появится новое изображение. Об этом ФК сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Так, в сезоне-2019 и 2020 на футболках команды будет изображены блюда. На ближайших матчах английские футболисты выйдут на поле с притом "пюрешки и сосисочки". Отметим, что вратарь появится в форме, которая будет напоминать фартук.

Как оказалось, такой дизайн связан с тем, что новым спонсором клуба стала мясная фабрика. Напомним, что в прошлом сезоне ФК "Бигдейла" вышла в форме, на которой были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом.

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Видео:Football Shirts HFS