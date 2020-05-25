В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге после видео крыс на прилавках "Пятёрочки" магазин закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает "Фонтанка".
Напомним, что ранее петербуржцы сняли на видео крыс, которые устроили себе пир прямо на прилавках с фруктами и овощами в "Пятёрочке". На видео можно насчитать как минимум три грызуна. Инцидент произошел в магазине на 2-й Рабфаковский пер., 22. Руководство магазина отметило, что сейчас помещение закрыто на полную дезинфекцию.
Проводим переговоры с собственниками соседних помещений и управляющей компанией о необходимости ремонта и полной дезинфекции принадлежащих им помещений и подвалов
заявили в компании
В соцсетях петербуржцы утверждают, что не в первый раз в этом магазине грызуны открыто лакомятся съестным.
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