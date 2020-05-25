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В Петербурге после видео крыс на прилавках "Пятёрочки" магазин закрыли на дезинфекцию

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В компании добавили, что регулярно проводят обработку.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге после видео крыс на прилавках "Пятёрочки" магазин закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, что ранее петербуржцы сняли на видео крыс, которые устроили себе пир прямо на прилавках с фруктами и овощами в "Пятёрочке". На видео можно насчитать как минимум три грызуна. Инцидент произошел в магазине на 2-й Рабфаковский пер., 22. Руководство магазина отметило, что сейчас помещение закрыто на полную дезинфекцию. 

Проводим переговоры с собственниками соседних помещений и управляющей компанией о необходимости ремонта и полной дезинфекции принадлежащих им помещений и подвалов

заявили в компании

В соцсетях петербуржцы утверждают, что не в первый раз в этом магазине грызуны открыто лакомятся съестным.

Ранее мы сообщали о том, что городские службы съехались к месту серьезного ДТП на Приморском шоссе.

Видео:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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