В компании добавили, что регулярно проводят обработку.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге после видео крыс на прилавках "Пятёрочки" магазин закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, что ранее петербуржцы сняли на видео крыс, которые устроили себе пир прямо на прилавках с фруктами и овощами в "Пятёрочке". На видео можно насчитать как минимум три грызуна. Инцидент произошел в магазине на 2-й Рабфаковский пер., 22. Руководство магазина отметило, что сейчас помещение закрыто на полную дезинфекцию.

Проводим переговоры с собственниками соседних помещений и управляющей компанией о необходимости ремонта и полной дезинфекции принадлежащих им помещений и подвалов заявили в компании

В соцсетях петербуржцы утверждают, что не в первый раз в этом магазине грызуны открыто лакомятся съестным.

Ранее мы сообщали о том, что городские службы съехались к месту серьезного ДТП на Приморском шоссе.

Видео:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк