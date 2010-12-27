"Пушкин – квартет" с программой "Под музыку Вивальди"

Концерт талантливых музыкантов состоится в малом зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Прекрасная акустика зала и высокое мастерство исполнителей петербургского струнного ансамбля из четырёх прекрасных дам "Пушкин-квартет" на целый вечер погрузит вас в мир живых вивальдиевских образов. Список сочинений великого скрипача-виртуоза – это сотни бесконечно разнообразных опусов, не менее достойных, чем "Времена года". В концерте также будут исполнены две симфонии, а также органный и скрипичный концерты великого Антонио Вивальди.

Состав "Пушкин-квартета": Элина Друх - скрипка, Сандра Патрикеева - скрипка, Татьяна Комиссарова - альт, Татьяна Тутынина - виолончель.

В программе: А. Вивальди - "Маленькая симфония", Концерт ля минор для двух скрипок с оркестром, переложение для струнного квартета, I часть, Симфония соль мажор, Концерт для скрипки ля минор, "Времена года", четыре концерта для скрипки и струнных.

Когда: 5 октября в 19:00.

Где: Невский проспект, дом 30.

Фото: предоставлено организаторами