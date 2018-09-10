Сергей Селин прокомментировал ДТП у площади Восстания

Артист рассказал, что авария не носила серьезных последствий.

Артист Сергей Селин прокомментировал изданию "Петербургский дневник" ситуацию с утренней аварией на Площади Восстания. Пострадавшая звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала, что второй участник ДТП просил его "сжалиться".

На самом деле ничего страшного не произошло. Я стоял на светофоре, и тут мне в бампер влетела иномарка... Как говорят в простонародье, врезалась в зад прокомментировал ситуацию исполнитель роли Дукалиса

Как стало известно, в иномарку актера влетел "Хендай Солярис". По информации от Селина, его автомобиль немного тряхнуло, но все обошлось без серьезных последствий для здоровья.

У меня очень крепкое авто. А вот у другого участника ДТП вся "морда" оказалась раскурочена заметил спикер

Сергей Селина рассказал, что в "Хендае" за рулем находился мигрант с пассажиром-соотечественником. На ломанном русском они попросили артиста урегулировать конфликт на месте инцидента

Я не стал вставать в позу. Ребятам предстоит серьезный ремонт, а мне только слегка бампер подкрасить и все отметил Сергей Селин

Напомним, что ранее мы писали о том, что Дукалис попал в аварию в центре Петербурга.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб