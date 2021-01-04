"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"

Владимир Путин раскрыл подробности о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Все объекты, которые располагаются в эпицентре взрыва от гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник", разделяются на элементарные частицы, а по сути, превращаются в пыль. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). В своей речи иностранными коллегами политик сообщил о том, Москва будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием по территории государства, в том числе, возможным продолжением боевых испытаний "Орешника"

Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты противника.

Путин обещал проинформировать ОДКБ о ситуации в зоне СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru