Путин обещал проинформировать ОДКБ о ситуации в зоне СВО

Глава РФ выступил перед партнерами по ОДКБ.

Российский президент Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) заявил перед иностранными коллегами о том, что проинформирует их относительно сложившейся обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Политик уточнил, что так как речь ведется на площадке военно-политической организации, то некоторые лидеры стран просили Москву подробнее доложить о том, как развивается обстановка в регионе конфликта.

... Как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне проведения специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня. Владимир Путин, президент РФ

При этом президент отметил, что считает "своим долгом" проинформировать ОДКБ о тех событиях, которые происходили последнее время в зоне СВО.

Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом.

Фото и видео: Kremlin.ru