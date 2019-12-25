"Праздник новогодней ёлки" для школьников пройдет в формате телевизионного спектакля

Его можно будет посмотреть, начиная с 27 декабря.

В этом году в Петербурге для учеников начальных классов пройдет традиционный "Праздник новогодний елки". Представление можно будет увидеть онлайн, сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Ребятам покажут кино-спектакль "Снежная королева" с интеграцией ледового шоу. Благодаря современным технологиям зрители увидят и снежную пустыню, и мистический лес, а также другие интерьеры. Главную роль в постановке исполнит олимпийская чемпионка по фигурному катанию и заслуженный мастер спорта Елена Бережная.

Школьникам 1-4 классов подарят книжку-раскраску по мотивам спектакля и набор цветных карандашей. Их получат 238 тыс. петербуржцев.

Ледовое представление можно будет посмотреть на сайте в любое время в период с 27 декабря по 10 января. На телевидении зимнюю сказку покажут 27 декабря в 10:25 и 31 декабря в 12:05.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на главной елке Петербурга появились игрушки в стиле ретро.

Фото: pixabay.com