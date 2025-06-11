Шоу "Поющие мосты" в ночь на 15 июня посвятят Дню России

За прошедшие годы шоу посетило свыше 20 млн зрителей.

В ночи с 14 на 15 июня в культурной столице России прозвучит специальное звуковое представление "Поющие мосты", приуроченное ко Дню России. Одним из ярких моментов станет историческое событие — впервые Дворцовый мост раскроется под звуки Государственного гимна Российской Федерации, пишет "Петербургский дневник".

Вечер начнется традиционным произведением — "Гимном великому городу" из знаменитого балета "Медный всадник" композитора Рейнгольда Глиэра. Шоу продолжат под увертюру "1812 год" Петра Ильича Чайковского, исполняемую оркестром Санкт-Петербургской филармонии под руководством маэстро Юрия Темирканова.

За прошедшие годы шоу посетило свыше 20 млн зрителей, оно стабильно входит в список лучших культурных событий Петербурга, включенный в единый календарь событий туристического комитета региона.

В прошлом сезоне Дворцовый мост демонстрировал музыкальное шоу в течение 46 вечеров, сопровождаемое 24 лазерными инсталляциями и исполнением классических произведений русской музыкальной школы, среди которых музыка Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича и Эдуарда Петрова.

Предыдущее шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили 226-летию Пушкина.

Фото: Piter.TV