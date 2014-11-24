"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город

Владислав Селезнев указал на оперативную обстановку для ВСУ в ДНР.

Украинская вооруженная группировка должна как можно быстрее покинуть населенный пункт Угледар, расположенный на территории Донецкой народной республики, пока у солдатов есть такие возможности. Соответствующее заявление сделал бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев в эфире для местного "Радио НВ". Офицер армии киевского режима указал зрителям шоу на то, что ключевой проблемой для ВСУ на этом участке фронта выступают "клещи" российского окружения. Оперативная обстановка не позволяет снабжать украинскую группировку достаточными ресурсами. Таким образом бойцы не могут физически найти силы и средства для того, чтобы деблокировать гарнизон в городе.

В ближайшее время контроль над ним мы потеряем. Единственный путь — это путь эвакуации, мы должны это признать. И чем быстрее будет принято решение, тем больше шансов в рамках арьергардных боев провести эту миссию максимально организованно. Владислав Селезнев, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Radio NV