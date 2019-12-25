В петербургском метро можно приобрести "Подорожники" с новым дизайном

Обновлённое оформление проездных посвящено 115-летию открытия трамвайного движения в Северной столице.

С четверга, 29 сентября, на станциях петербургского метрополитена в продажу поступит ограниченный тираж карт "Подорожник" в обновлённом бордово-оранжевом дизайне. Как сообщила пресс-служба городского комтранса, проездные символизируют 115-летие открытия трамвайного движения в Северной столице.

Также новые "Подорожники" можно приобрести офисах и киосках СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Отметим, что лимитированными проездными по-прежнему можно расплачиваться как в наземном транспорте, так и в метро.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Пулковского шоссе перешёл на четвёртый этап.

Фото: пресс-служба Комтранса Петербурга