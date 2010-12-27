В продуктовых магазинах установят 170 активаторов.

В понедельник, 1 июля, стал известно, что "Подорожник" заработает в магазинах Ленобласти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Так, в продуктовых магазинах установят 170 активаторов "Подорожника". Такие меры позволят горожанам пополнять карту, не заходя в подземку. В данный момент во Всеволожском районе работает всего лишь два активатора.

В ведомстве отметили, что за год работы карты в ленобласти, ей воспользовались 2,5 млн раз.

Карта "Подорожник-Тройка" появилась в Санкт-Петербурге летом 2017 года. Он сразу стал пользоваться популярностью среди людей, живущими между двумя городами.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный потратит на планировку линии метро от Петербурга до Кудрово 11,5 млн рублей.

Фото:ГКУ "Организатор перевозок"