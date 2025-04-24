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"Почта памяти" будет работать с 24 апреля по 9 мая в кинотеатре "Аврора"
Сегодня, 14:51
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"Почта памяти" будет работать с 24 апреля по 9 мая в кинотеатре "Аврора"

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Открытие акции состоится 24 апреля в 17:00 перед премьерой фильма "Почтарь".

С 24 апреля по 9 мая кинотеатр "Аврора" станет площадкой проекта "Почта памяти", организованного петербургским подразделением движения "Бессмертный полк России" совместно с изданием "Петербургский дневник". Каждый посетитель сможет безвозмездно послать эксклюзивные поздравления родным и близким людям в любой регион нашей страны, приурочив письма ко Дню Победы, отмечаемому в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Специальные открытки украшают узнаваемые афиши знаменитых кинолент военной тематики, среди которых картины "Два бойца", "В шесть часов вечера после войны" и "Парень из нашего города".

Открытие акции состоится 24 апреля в 17:00 перед премьерой фильма "Почтарь". Действие кинокартины разворачивается вокруг детективной истории, происходящей в маленьком советском населённом пункте, где внезапно исчезает секретное отправление из военного учреждения. В ходе расследования выясняется, что последнее лицо, которое видело письмо, оказался обычный почтальон, исполненный Александром Петровым, пытающимся защитить жителей городка от неприятных известий.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовую площадь перекроют 24 апреля на время репетиции Парада Победы.

Фото: Петербургский дневник

Теги: почта памяти, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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