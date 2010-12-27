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"Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за нецензурную брань в эфире
Сегодня, 15:38
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"Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за нецензурную брань в эфире

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Редакция получила письменное предупреждение от ведомства.

Сетевой телеканал "Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за использование нецензурной брани в эфире. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ведомства. 

Специалиста Роскомнадзора услышали матерные слова и выражения во время записи эфира. Использование нецензурной лексики в СМИ нарушает ст.4 Закона "О средствах массовой информации". Если редакция получает два предупреждения в течение года,  то Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ.

Редакция и учредитель телеканала получили письменное предупреждение от ведомства. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку условно осудили на семь лет за незаконное освобождение призывников от армии. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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