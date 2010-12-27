"Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за нецензурную брань в эфире

Редакция получила письменное предупреждение от ведомства.

Сетевой телеканал "Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за использование нецензурной брани в эфире. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Специалиста Роскомнадзора услышали матерные слова и выражения во время записи эфира. Использование нецензурной лексики в СМИ нарушает ст.4 Закона "О средствах массовой информации". Если редакция получает два предупреждения в течение года, то Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ.

Редакция и учредитель телеканала получили письменное предупреждение от ведомства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку условно осудили на семь лет за незаконное освобождение призывников от армии.

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