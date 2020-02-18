"Петергоф" запустил образовательный проект об истории и устройстве своих фонтанов

Видео с комментариями от сотрудников об устройстве фонтанов будут публиковаться в формате клипов в социальной сети VK.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" запустил новый образовательный проект по истории и устройству фонтанов дворцово-паркового ансамбля. Видео с комментариями от сотрудников об устройстве фонтанов будут публиковаться в формате клипов в социальной сети VK.

В пресс-службе музея отметили, что короткие вертикальные видео являются одним из основных форматов потребления информации сегодня. Поэтому важно взаимодействовать с посетителями таким образом.

Кроме того, о фонтанной системе можно говорить бесконечно, и хочется делать это в удобном легком формате, подчеркнула начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ "Петергоф" Анна Зарубина.

Ранее мы сообщили о том, что катальную горку в Ораниенбауме реконструируют.

Фото: Telegram / Петергоф | Peterhof