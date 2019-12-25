"Петербургскому ангелу" в Измайловском саду подарили гардеробную на юбилей

Праздничное настроение на десятилетие скульптуры создали артисты Молодежного театра на Фонтанке.

Недавно маленькому символу Северной столицы – "Петербургскому Ангелу" в Измайловском саду – исполнилось 10 лет. Сотрудники расположенного рядом Молодежного театра на Фонтанке подготовили очаровательной скульптуре подарок и обустроили для неё гардеробную.Об этом сообщила пресс-служба театра.

В городе сложилась давняя традиция, согласно которой петербуржцы могут подарить ангелу вязаные шарфики. За счёт гардеробной дары стало гораздо проще доставлять, а у именинника появилась целая коллекция аксессуаров.

По словам администратора Молодежного театра на Фонтанке Анастасии Николаевой, в фойе театра также отметили памятую дату, организовав выставку "С Ангелом навсегда", на которой представлены снимки скульптуры авторства российских фотографов.

Ранее мы сообщили о том, что скульптуры быков на Московском шоссе отремонтировали без согласования с КГИОП.

Фото: пресс-служба Театра на Фонтанке