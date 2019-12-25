"ПетербургГаз" намерен судиться с компанией-двойником из-за названия и домена сайта

Поданная в декабре прошлого года личная претензия к обидчику не принесла результатов.

Организация "ПетербургГаз" подала в Арбитражный суд города и области иск против компаний "Петербургская газовая служба" и "Газтеплоцентраль". Истец попросил суд защитить права на фирменное наименование. Об этом сообщила пресс-служба "ПетербургГаза".

Как выяснилось, причиной спора стало доменное имя сайта организации-подражателя. "ПетербургГаз" можно найти в интернете по адресу peterburggaz.ru, но в то же время велика вероятность ошибиться последней буквой – написать s – и попасть на сайт уже к компании "Газтеплоцентраль". Кроме того, у двойника на ресурсе есть информация о том, что техобслуживанием, заменой и ремонтом газового оборудования занимается ООО "Петербургская газовая служба", а сокращенно организация называет себя ООО "ПетербургГаз", чем полностью копирует название компании-истца. Также "Газтеплоцентраль" оставляла на почтовых бумажных уведомлениях тот же телефон, что и на сайте в качестве контактного номера "Петербургской газовой службы".

Согласно Гражданскому Кодексу страны, полное копирование или использование сходного до степени смешения названия юрлица недопустимы. Более того, один и тот же телефонный номер может ввести в заблуждение петербуржцев и сформировать ложное мнение насчет оригинального "ПетербургГаза".

Истец уже обращался к обидчикам в декабре прошлого года, однако никаких действий организации не предприняли. Арбитражный суд принял дело к рассмотрению, первое заседание пройдет 1 июля.

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