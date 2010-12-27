"ПетербургГаз": хлопок в квартире на Народного Ополчения не связан с утечкой газа

Очаг находился в одной из жилых комнат.

Представители "ПетербургГаза" прокомментировали ситуацию с ночным инцидентом на проспекте Народного Ополчения. По информации от специалистов, так называемый хлопок в жилом многоэтажном доме не был связан с утечкой газа. Сотрудники организации отметили, что проблема находилась в комнате квартиры. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства "Дарья Быстрова".

Представители компании добавили, что не выявили нарушений в работе газовой колонки, плите и другого кухонного оборудования. В ванной комнате также не было утечек. Эксперт заметила, что между перегородками в пространстве одной из квартир продавлена стена. На ней появились трещины. Площадь разрушений составила два квадратных метра.

Напомним, что ранее представители ГУ МЧС заявили, что опасности для несущих конструкций дома не выявлено. Повреждений дома не зафиксировано вовсе.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб