"ПИК-Комфорт" прокомментировал сюжет про состояние дома на улице Седова

Жители отмечают, управляющая компания не решает проблемы дома своевременно.

Управляющая компания "ПИК-Комфорт" ответила на запрос Piter.TV о состоянии сталинского дома №86 на улице Седова. Наш корреспондент побывал в доме и зафиксировал жалобы жителей. Одной из главных проблем дома оказалась некачественная очистка крыш от снега и сосулек, из-за которой у жильцов верхних этажей образуются протечки, плесень и даже обваливаются потолки.

По факту протечки составлен акт. После высыхания потолков будет решен вопрос о выполнении восстановительного ремонта или материальной компенсации ущерба. Пресс-служба управляющей компании

Также в одном из подвалов дома обнаружены не только течь в трубах, лужи и локальные подтопления, но и факт ночлежки здесь людей без крова. В ответе пресс-служба отметила, "помещения подвала всех 15 парадных находятся в удовлетворительном состоянии".

Однако Николай Соколов, активист Невского района, ранее участвовавший в съемках сюжета, не согласен с ответом управляющей компании. Он также отметил, что существующая проблема по проживанию в подвале дома лиц без определенного места и жительства так и не устранена. Буквально 9 февраля сотрудники службы социальных участковых Невского района провели профилактическое мероприятие с людьми, которые поселились в подвале.

Местные жители и активисты считают: необходимо провести повторный осмотр в присутствии Государственной жилищной инспекции и администрации района.

Фото: Piter.TV