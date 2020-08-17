Выставки откроются в городах, в которых существует проект "Россия - Моя история".

"Ожившие" картины о войне покажут осенью в 23 городах. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители проекта "Россия - Моя история". Организаторы представят зрителям мультимедийную экспозицию с видео-проекциями известен полотен о ВОВ. Выставка состоится с конца августа по октябрь 2020 года на площадках парков "Россия - Моя история".

Специалисты напомнили, что в отдельных регионах исторические парки еще закрыты. Например, они не функционируют в Пятигорске, Пскове и Владивостоке из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В этих городах выставка откроется по готовности.

Мы оживили каждую картину. Выставка – это восемь залов, в которых сделаны проекции знаменитых работ на стены и малые архитектурные формы. Картина то предстает в "застывшем", двухмерном виде, то двигается сообщение организаторов

Стоит отметить, что зрители увидят работы художников военного и послевоенного периодов. В список вошли такие мастера как Александр Лактионов, Павел Корин, Аркадий Пластов, Александр Дейнека. Коллекция включает в себя более 200 шедевров. Россияне смогут больше узнать о картинах с помощью тачскрин-панелей, в которых будет храниться описание полотен и историческая справка об их создании и авторе.

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Видео: YouTube / Исторический парк Россия - Моя история