Береговая линия Выборгского залива, с которой открываются красивейшие виды на город, яхты и корабли, расположенная в исторической части Выборга, станет многофункциональной территорией отдыха.

"Ожерелье Выборга" туристы смогут увидеть в 2020 году. Концепция благоустройства территории Смоляного мыса "Ожерелье Выборга", разработанная с администрацией Выборгского района совместно с авторским коллективом Санкт-Петербургского архитектурного вуза, воплощается в жизнь.

Береговая линия Выборгского залива, с которой открываются красивейшие виды на город, яхты и корабли, расположенная в исторической части Выборга, станет многофункциональной территорией отдыха.

В настоящее время земляные работы завершены. Выполнена вертикальная планировка территории, укреплена береговая линия, проведены работы по замене сетей водоснабжения, полностью подготовлено дорожное основание, произведено бетонирование площадки для установки тренажеров, смонтированы сети электроснабжения, установлены закладные детали для опор освещения.

Теперь дизайнерские планы более заметны: производится асфальтирование проезжей части, мощение тротуаров. По линии тротуара выставляют бордюр, ограничители для велосипедной дорожки, формируют площадку, где будет расположен пункт проката велосипедов и колесной техники.

Для обустройства пляжа завезен новый чистый песок. В левой части пляжа будет сделан веревочный городок, а справа – площадка для пляжного волейбола.

Кроме того, предстоит построить 5 смотровых площадок, селфи-площадку, а также территории для развития активных видов спорта и зоны отдыха. Оборудование приобретено, предстоят монтажные работы.

Помощник главы администрации МО "Выборгский район" по развитию городской среды Олег Лиховидов сообщает подробности о текущих работах.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО