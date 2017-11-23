"Необъяснимо, но факт": Дружко вновь взялся за "старое"

Сергей Дружко столкнулся с аномалией в Подмосковье.

Сергей Дружко выпустил новое шоу на своем YouTube канале под названием "Объяснимо? Не факт!". В названии присутствует явная отсылка к к передаче "Необъяснимо, но факт", которую вел актер в 2005–2008 годах на телеканале ТНТ.

За полтора года моего существования в интернете я перепробовал не один формат. Но, как вы знаете, меня всегда увлекала мистика: загадочные события, сверхъестественные силы и аномальные зоны. На ютьюбе полно видео на эту тему, но все они смонтированы из картинок, скачанных в интернете. А самое главное, они созданы людьми, которые рассуждают об аномалиях, сидя своей жопой на мягких диванах в своих теплых квартирах, сообщает видеоблогер.

В своей новой передаче Дружко будет проверять различные аномальные зоны. Он сам проверит все интернет-страшилки про мистические места. Актер заметил, что эта передача является экперементом над собой и над терпением зрителей. Для начала Сергей отправился в аномальную зону Подмосковья — Шушмор, где провел целую ночь.

Ранее видеоблогер уже вел передачу на YouTtube канале про "Хайп", однако вскоре популярность данного контента сошла на "нет".

Фото: druzhkos/Instagram