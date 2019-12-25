В саду у монастыря Смольного собора будут транслировать богослужения

Это будет происходить в тех случаях, когда желающих попасть в собор будет очень много.

В саду Смольного собора установят акустические системы, благодаря которым можно будет богослужение с улицы. Сейчас в саду идет благоустройство, рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

На данный момент специалисты строят булыжные лотки водоотведения, проводят гранитное мощение по периметру соборы, придумывают схемы размещения аудиоаппаратуры.

Кроме того, проект предусматривает восстановление исторической планировки сада. Будет сохранена крестообразная планировка в монастырском дворе. Утраченные дороги внутри монастырского двора и в сквере перед Александровским институтом будут восстановлены. Дорожная сеть будет немного скорректирована, но со стороны Смольной набережной она сохранится.

В саду высадят 80 деревьев и более 1000 кустарников.

Ранее завершилась реконструкция Смольного собора.

Фото: комитет по благоустройству