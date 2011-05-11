В "Мостотресте" напомнили о технологических разводках мостов

Предприятие проводит разводку мостов, чтобы обслужить конструкции и оборудование.

Во вторник, 7 декабря, в петербургском "Мостотресте" напомнили петербуржцам, что в декабре разведут мосты, чтобы обслужить конструкции и оборудование.

Так, этой ночью разведут Володарский, Большеохтинский, Литейный и Тучков мосты с двух часов ночи до 5 утра, кроме Володарского – его разведут до 6 часов утра.

Следующей ночью разведут мост Александра Невского, Литейный мост, Благовещенский мост. С 9 на 10 декабря разведут Большеохтинский мост.

В пресс-службе предприятия сообщили, что мосты могут развести в рамках промежутков, но не обязательно в указанное время. Все новости публикуют на сайте, в соцсетях и мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Фото: Piter.tv