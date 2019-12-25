"Мост глупости" поймал 189 "жертву"

"Мост глупости" Петербурга продолжает ловить водителей "Газели". В среду, 16 сентября, под ним застряла уже 189 машина.
Об этом рассказали очевидцы в соцсети. Напомним, что перед мостом стоит предупреждающий знак, а также весит плакат, сообщающий, что "Газель" не проедет.
Да нет, это не мост глупости, а памятник глупости властей СПБ. Что мешает повесить перед мостом палку, которая будет биться об авто еще до моста, предупреждая водителя?
отметил петербуржец.
А кто вам сказал, что там не было палок? Их уже с десяток снесли
парировал пользователь сети. Данный комментарий понравился многим горожанам.
Ранее мы писали, что в Петербурге "Мост глупости" не пропустил 186-й грузовик.
Фото: vk.com/spb_today
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