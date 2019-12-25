"Москва - Петербург" стал самым популярным железнодорожным направлением в мае

Средняя стоимость билета между столицами в одну сторону составляет порядка 2800 рублей.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, какие железнодорожные направления наиболее популярны у россиян в мае этого года.

Так, согласно данным, больше всего билетов на май месяц было куплено на железнодорожное направление "Москва - Санкт-Петербург". Средняя стоимость билета между столицами в одну сторону составляет порядка 2800 рублей.

Второе место занимает направление "Москва - Нижний Новгород". Билет в одну сторону можно купить всего на 1800 рублей. На третьем месте расположился маршрут "Москва - Казань". В одну сторону можно доехать всего за 2700 рублей.

Также в мае среди путешественников актуальны маршруты: "Москва - Брянск", "Сочи - Краснодар", "Москва - Воронеж", "Москва - Владимир", "Москва - Тула" и другие.

Ранее мы писали, что летом между Финляндией и Россией могут запустить железнодорожное сообщение.

Фото: Piter.tv