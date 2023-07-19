В МИД РФ рассказали о решении Вашингтона по поддержке "своих компаний" на Украине.

Решение американской стороны предоставить украинским властям денежные средства на поддержку сельского хозяйства является мистификацией. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что отрасль на Украине уже давно принадлежит западным компаниям, так как именно они владеют землей в стране, контролируют все продовольственные сделки и управляют внешними процессами.

Это, понимаете, мистификации воландовского разлива. Когда, с одной стороны, деньги падают на людей с потолка – сеанс черной магии. Помните, когда люди срывались с мест, чтобы подобрать эти деньги, а потом оказывалось, что это бумага у них в руках, хотя они точно видели, что это были деньги. Вот это такая же очередная мистификация. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что на Западе выделяют огромные суммы своим же организациям на Украине, которые остаются владельцами сельскохозяйственных предприятий. Ранее стало известно о том, что власти США отправят киевскому режиму дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения России о выходе из зерновой сделки.

Захарова рассказала, когда Россия вернется к обсуждению зерновой сделки.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik