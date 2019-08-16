Студентка из Петербурга стала обладательницей титула "Мисс Россия — 2023"

Маргарита Голубева получила 1 млн рублей и возможность побороться за титул "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Петербургская студентка Маргарита Голубева стала обладательницей титула "Мисс Россия – 2023". Об этом сообщил телеканал "360".

Победительницу конкурса объявила "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Она вручила Голубевой свою корону. Также девушка получила 1 млн рублей и возможность побороться за титул "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Отметим, что в состав жюри конкурса вошли Игорь Чапурин, Дмитрий Маликов, Татьяна Котова, Оксана Федорова, Владимир Матецкий и директор конкурса Анастасия Белек. Маргарите Голубевей 22 года: девушка учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором курсе государственного института культуры в Москве.

Ранее "Миссис Россия-Вселенная" заявила, что не причаста к ограблению в "Леруа-Мерлен".

Видео: ВКонтакте / Мисс Россия