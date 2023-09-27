Светлана Сергеева прокомментировала ограбление "Леруа-Мерлен" на её машине в Приморском районе

Девушка подтвердила, что машина действительно принадлежит ей, но осталась недовольна подачей информации со стороны журналистов.

Победительница конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2020" Светлана Сергеева прокомментировала новость об ограблении магазина "Леруа-Мерлен" на Парашютной улице, в которой участвовал принадлежащий девушке Range Rover. Видеообращение бизнесвумен выложила в социальных сетях.

Сергеева подтвердила, что машина действительно принадлежит ей, но осталась недовольна подачей информации со стороны журналистов: многие читатели могли подумать, что она лично участвовала в преступлении, хотя это не так. Люди, которые таранят охранников магазина на видео, не похожи ни на Светлану, ни на её возлюбленного.

Также девушка отметила, что ей принадлежит большое количество машин и недвижимости, но её причастность к краже назвала "полным бредом", так как Range Rover мог быть сдан в аренду или же передан покататься друзьям (кому именно, Сергеева не уточнила).

Служба безопасности "Леруа-Мерлен" обратилась в полицию. Судя по приметам, сварочный аппарат за 10 тыс. рублей украли молодой человек 25-35 лет с тёмными волосами, светлой кофте с капюшоном, шортах и белых кроссовках, а также девушка того же возраста с русыми волосами ниже лопаток, на которой были кофта в крупную серую клетку, синие укороченные джинсы, тёмная обувь.

Видео: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/ @agata4u