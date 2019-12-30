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Синоптики пообещали 27 января "минус" и снег в Петербурге
Сегодня, 12:22
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nastya960

Синоптики пообещали 27 января "минус" и снег в Петербурге

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Снег в городе ожидается ближе к вечеру.

Прохладным и пасмурным станет первый день рабочей недели в Петербурге. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отметили, что в ночь на 27 января столбик термометра опустился до – 2..-4 градусов, днём  температура воздуха будет варьироваться от -1 до -3 градусов. К вечеру в Петербурге должен пойти снег.

В течение дня будет дуть юго-восточный умеренный ветер, атмосферное давление будет ниже нормы.

Синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.

Фото: pixabay 

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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