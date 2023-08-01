Джулиус Селло Малема выступил за развитие БРИКС.

Политический лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Южно-Аыриканской Республики Джулиус Селло Малема заявил, что никогда не поддержит давление стран коллективного Запада на российского президента Владимира Путина. Такое заявление местный активист сделал на торжественном митинге, проведенном в честь десятилетия основания партии. Ролик опубликован на YouTube-канале SABC News. Речь спикера была встречена овациями.

Мы — это Путин, а Путин — это мы. И мы никогда не поддержим империализм против президента Путина.... Джулиус Селло Малема, политик ЮАР

Джулиус Селло Малема добавил, что считает БРИКС альтернативой Европейскому союзу США. Он выразил надежду на то, что данное объединение продолжит укрепляться.

Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно.

Фото и видео: YouTube / SABC News