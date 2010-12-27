"Метрострой" поделился фильмом о создании Фрунзенского радиуса

Съемка конструирующихся "Дунайской", "Проспекта Славы" и "Шушар" велась с 2013 года.

Петербургский "Метрострой" выпустил фильм о строительстве трех новых станций фиолетовой линии. Видео выложили на официальной странице компании "ВКонтакте".

Съемка началась через год после открытия в 2012 году станций "Бухарестская" и "Международная". Эти станции вдохновили властей на продление "фиолетовой ветки" вниз.

В фильме показали поэтапное проектирование и стройку каждой станции, использованную технику, особенности интерьеров, а сами создатели станций и сотрудники "Метростроя" рассказывали о тонкостях работы.

От старта строительства и до открытия – путь, занявший в видео 12 минут, шел в Петербурге шесть лет.

Ранее PIter.tv заметил в петербургском метро читающую газету панду.

Фото: PIter.tv