"Маяковскую" закроют на ремонт в 2020 году

Метрополитен назвали станции, которые в ближайшее время ждет ремонт.

В первом квартале 2020 года станцию метро "Маяковская" закроют на ремонт. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на представителя петербургской подземки Алексея Мичурина.

Спикер отметил изданию, что уже заключен договор на проектирование данного объекта. В настоящее время конкурс на проведение работ находится на этапе разработки. Ожидается, что работы будут завершены за 11 месяцев.

Также специалисты собираются создать наклонных ход у станции "Московская-2". Ремонт будет вестись практически параллельно с "Маяковской".

В ближайших планах метрополитена также обновить "Технологический институт". заказчиком данного ремонта выступит КРТИ.

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Фото: Piter.tv