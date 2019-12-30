"Левада-центр" узнал, чего ждут россияне от 2020 года

Большинство опрошенных граждан сказали, что смотрят в 2020 год с надеждой.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что ожидают россияне от 2020 года. Соответствующее исследование провел "Левада-центр".

Как оказалось , 66% россиян в 2020 году ждут коррупционных скандалов, а также отставок в правительстве. Также опрошенные уверены, что этот год принесет России массовые протесты (45%). А 23% граждан ожидают снижения вооруженных конфликтов с соседними государствами.

В итоге 71% россиян смотрит с надеждой на 2020 год.

Ранее мы сообщали о том, что глава Счётной палаты высказался о борьбе с бедностью в России.