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Вместо ресторана около Пискаревского кладбища будет выставка"Ленрезерва"
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

Вместо ресторана около Пискаревского кладбища будет выставка"Ленрезерва"

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Петербуржцы возмутились, что около кладбища появился общепит.

Ресторан напротив Пискаревского мемориального кладбища решили закрыть, он открылся в ноябре этого года. Местных жителей возмутило появление общепита в таком месте, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Раньше по адресу проспект Непокоренных 63А находился павильон магазина цветов, но владелец сдал помещение в аренду. Вопрос пришлось решать Александру Беглову. Губернатор обратился к социально ответственному бизнесу, директор "Ленрезерва" согласился выкупить участок. 

С собственником магазина "Цветы" расторгли договор купли-продажи, который был заключен на 5 лет. На месте появится экспозиция "Ленрезерва", связанная с блокадой Ленинграда. Выставку планируют открыть к 75-летию Победы, но также есть вероятность, что первые экспонаты можно будет увидеть 27 января 2020.

Фото: пресс-служба Пискаревского мемориального кладбища

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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