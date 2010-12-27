Вместо ресторана около Пискаревского кладбища будет выставка"Ленрезерва"

Петербуржцы возмутились, что около кладбища появился общепит.

Ресторан напротив Пискаревского мемориального кладбища решили закрыть, он открылся в ноябре этого года. Местных жителей возмутило появление общепита в таком месте, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Раньше по адресу проспект Непокоренных 63А находился павильон магазина цветов, но владелец сдал помещение в аренду. Вопрос пришлось решать Александру Беглову. Губернатор обратился к социально ответственному бизнесу, директор "Ленрезерва" согласился выкупить участок.

С собственником магазина "Цветы" расторгли договор купли-продажи, который был заключен на 5 лет. На месте появится экспозиция "Ленрезерва", связанная с блокадой Ленинграда. Выставку планируют открыть к 75-летию Победы, но также есть вероятность, что первые экспонаты можно будет увидеть 27 января 2020.

Фото: пресс-служба Пискаревского мемориального кладбища