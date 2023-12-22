  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Карнавале" состоялась премьера благотворительного спектакля о блокаде "Ленинградский Щелкунчик"
Вчера, 22:24
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В "Карнавале" состоялась премьера благотворительного спектакля о блокаде "Ленинградский Щелкунчик"

0 0

Спектакль поставлен по одноименной военно-исторической сказке Дениса Нефедова.

В петербургском зале "Карнавал" прошел первый показ благотворительного спектакля для детей и подростков "Ленинградский Щелкунчик".  Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 января.

Первыми зрителями постановки стали школьники, кадеты, воспитанники детских домов, дети участников СВО и дети из многодетных семей. Спектакль поставлен по одноименной военно-исторической сказке Дениса Нефедова.

В основу сюжета легла история о кошках, которые были присланы в 1943 году из разных городов и стран СССР в Ленинград. Животные спасли горожан от заболеваний, вызванных нашествием крыс. 

Перед юными зрителями выступили актеры московского Института театрального искусства имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона и МХТК. Кроме того, детям вручили новогодние подарки. Проект организовали правительство Петербурга, АНО СК "Виктория Питер" и АНО "Хранители времен".

Ранее мы рассказывали о том, что главную экоелку Петербурга установили в Театре марионеток.

Фото: pxhere

Теги: зал карнавал, ленинградский щелкунчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии