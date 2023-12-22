В "Карнавале" состоялась премьера благотворительного спектакля о блокаде "Ленинградский Щелкунчик"

Спектакль поставлен по одноименной военно-исторической сказке Дениса Нефедова.

В петербургском зале "Карнавал" прошел первый показ благотворительного спектакля для детей и подростков "Ленинградский Щелкунчик". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 января.

Первыми зрителями постановки стали школьники, кадеты, воспитанники детских домов, дети участников СВО и дети из многодетных семей. Спектакль поставлен по одноименной военно-исторической сказке Дениса Нефедова.

В основу сюжета легла история о кошках, которые были присланы в 1943 году из разных городов и стран СССР в Ленинград. Животные спасли горожан от заболеваний, вызванных нашествием крыс.

Перед юными зрителями выступили актеры московского Института театрального искусства имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона и МХТК. Кроме того, детям вручили новогодние подарки. Проект организовали правительство Петербурга, АНО СК "Виктория Питер" и АНО "Хранители времен".

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