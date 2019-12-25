”Компьютерный мастер” обокрал пенсионерку из Петербурга на 200 тысяч рублей

Аферист оставил свой телефон в почтовом ящике.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества: 26-летний мошенник из Челябинска путём обмана получил 200 тысяч рублей у 85-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что злоумышленник попал в квартиру пенсионерки на улице Партизана-Германа под видом компьютерного мастера. Женщина сама вызвала лже-специалиста, воспользовавшись объявлением из почтового ящика.

За ремонт двух ноутбуков обманщик попросил отдать 200 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась на такую невыгодную сделку, но позже спохватилась и обратилась в полицию.

Задержанный мужчина является безработным. Следователи полагают, что он причастен к целой серии мошеннических действий.

Ранее мы рассказали о том, что в Калининском районе мошенники продавали пенсионерам массажеры под видом "чудо-приборов".

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