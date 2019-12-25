В Калининском районе мошенники продавали пенсионерам массажеры под видом ”чудо-приборов”

Одна из жертв потратила на фальшивку почти 50 тысяч рублей.

В субботу, 25 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали группу злоумышленников, которые обманывали пенсионеров. Мошенники притворялись медиками и продавали пенсионерам массажеры под видом приборов, которые могут помочь исправить здоровье. Об этом стало известно Piter.TV.

Банда из трех человек орудовала на улице Руставели: фальшивое спасение ото всех болезней успела приобрести 82-летняя местная женщина. Покупка обошлась в 49 тысяч рублей.

Обман раскрылся, когда мошенники пришли в банк помогать снимать деньги очередной жертве. В планы преступников вмешалась служащая банка - именно она вызвала полицию.

В отделение были доставлены 23-летний уроженец Тверской области, 21-гражданка из Башкортостана и 28-летний Мужчина из Оренбургской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мелком хулиганстве.

Ранее мы рассказали о том, что служебная овчарка нашла тайник с тяжелыми наркотиками в частном доме в Парголово.

Фото: Piter.TV