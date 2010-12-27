"Комендантский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает о закрытии станции метро "Комендантский проспект".

Станцию метро "Комендантский проспект" закрыли для пассажиров. Станция стала недоступна на вход и выход в 12.26. Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете. Станция является конечной на фиолетовой ветке. Поэтому временно всех пассажиров высаживают на соседней с ней "Старой деревне". Горожане не спешат пересаживаться на наземный транспорт, так как ждут скорого открытия станции.

Не известно, сколько продлится проверка предмета. В последнее время станции редко закрывают на длительный период.

Это первая закрытая станция в четверг, 28 сентября. Но накануне Piter.tv передавал. что станцию метро "Маяковская" закрыли на вход.