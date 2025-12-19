"Колорадо" обыграл "Сан-Хосе", Ничушкин оформил ассистентский хет-трик

Хоккеист был признан третьей звездой матча.

"Колорадо" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал три голевые передачи. Он помог отличиться дважды Арттури Лехконену и Джону Мэнсону. "Колорадо" лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 83 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 46 матчей, забросил 12 шайб и отдал 22 голевые передачи. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL