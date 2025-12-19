  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:34
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Колорадо" обыграл "Сан-Хосе", Ничушкин оформил ассистентский хет-трик

0 0

Хоккеист был признан третьей звездой матча.

"Колорадо" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал три голевые передачи. Он помог отличиться дважды Арттури Лехконену и Джону Мэнсону. "Колорадо" лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 83 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 46 матчей, забросил 12 шайб и отдал 22 голевые передачи. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / NHL

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии