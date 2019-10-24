Петербуржцам предложили отметить на карте города "счастливые места"

Итогом проекта должна стать бумажная карта счастливого Петербурга.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что Центральная библиотечная система Красногвардейского района Петербурга запустила "Карту Счастья". Об этом сообщается на сайте учреждения.

Библиотека запустила соответствующую карту совместно с проектом "Городская антропология". Горожанам предлагают отметить на карте города места, где проходили счастливые встречи.

Счастье у каждого разное, но это всегда мозаика из маленьких, но таких важных моментов. Каждый день мы по капле наполняемся счастьем, сами того не замечая, а потом, какое-то одно неприятное событие все перечеркивает. проект "Городская антропология".

По итогам голосования создадут бумажную карту счастливого Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото:Piter.TV