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Петербуржцам предложили отметить на карте города "счастливые места"
Сегодня, 10:07
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам предложили отметить на карте города "счастливые места"

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Итогом проекта должна стать бумажная карта счастливого Петербурга.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что Центральная библиотечная система Красногвардейского района Петербурга запустила "Карту Счастья". Об этом сообщается на сайте учреждения. 

Библиотека запустила соответствующую карту совместно с проектом "Городская антропология". Горожанам предлагают отметить на карте города места, где проходили счастливые встречи.

Счастье у каждого разное, но это всегда мозаика из маленьких, но таких важных моментов. Каждый день мы по капле наполняемся счастьем, сами того не замечая, а потом, какое-то одно неприятное событие все перечеркивает.

проект "Городская антропология".

По итогам голосования создадут бумажную карту счастливого Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото:Piter.TV

Теги: карта спб, карта счастья, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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