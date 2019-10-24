Петербуржцам предложили отметить на карте города "счастливые места"

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что Центральная библиотечная система Красногвардейского района Петербурга запустила "Карту Счастья". Об этом сообщается на сайте учреждения.
Библиотека запустила соответствующую карту совместно с проектом "Городская антропология". Горожанам предлагают отметить на карте города места, где проходили счастливые встречи.
Счастье у каждого разное, но это всегда мозаика из маленьких, но таких важных моментов. Каждый день мы по капле наполняемся счастьем, сами того не замечая, а потом, какое-то одно неприятное событие все перечеркивает.
проект "Городская антропология".
По итогам голосования создадут бумажную карту счастливого Петербурга.
Ранее мы сообщали о том, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.
Фото:Piter.TV
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