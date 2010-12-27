Беглов встретил представителей ЮНЕСКО в Смольном

Чиновники обсудили с представителями Центра Всемирного наследия вопросы развития Петербурга и сохранения культурных памятников.

В Смольном чиновники встретились с представителями ревизионной комиссии ЮНЕСКО.Инициатором общения стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что специалисты из Центра Всемирного наследия Анна Сидоренко и Джад Табет прибыли в Северную столицу, чтобы оценить качество сохранения культурных объектов города.

Руководитель правительства отметил, что многие поколения петербуржцы создавали свою историю, оставляя культурный след. Сейчас задачей современной Северной столицы является движение вперед.

Санкт-Петербург город уникальный, разнообразный. Его нельзя уместить в какие-то рамки, загнать в ящик, где он не будет развиваться. Но все изменения в городе должны иметь хорошее управление ответил градоначальнику Табет

Беглов согласился со спикером, отметив, что "центр города - это музей, это как гостиная в квартире, и с этим нужно считаться".

Чиновники добавили, что готовы к предметному обсуждению по вопросам, связанным с сохранение культурного багажа Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что Линченко встретился со специалистом по культурному наследию ЮНЕСКО.

Фото: Piter.tv, Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга