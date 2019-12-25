"Известия": В ГД внесли законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих

Авторы инициативы рассказали, что смогут получить россияне с доходами ниже прожиточного минимума.

СМИ заявили о том, что депутаты Государственной Думы внесли законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих слоев населения. Гражданам будут предоставлены бессрочные дисконтные документы. Для этого требуется внести правки в федеральный закон "О государственной социальной помощи". Одним из авторов изменений стал глава профильного комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

С помощью единой социальной карты малоимущие россияне смогут покупать продукты питания, лекарства и получать услуги со скидками. Данная поддержка затронет тех граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума. Сейчас в целом по стране этот показатель составляет 13,9 тысяч рублей. Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации данной инициативы.

Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей. заявление Ярослава Нилова

Авторы законопроекта планируют, что он вступит в силу с 1 января 2023 года. Порядок предоставления и использования скидочной социальной карты может установить российское правительство.

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Фото: Piter.tv