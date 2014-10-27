Еще 61 человек пострадал в результате пожара.

В Иране при пожаре в тюрьме погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел в тюрьме Эвин в Тегеране. Из-за столкновений между заключенными тюрьмы в цехе вспыхнул пожар. Еще 61 человек пострадал в результате пожара. 10 пострадавших пришлось отправить в госпиталь.

Также сообщается, что некоторые заключенные пытались бежать из тюрьмы во время пожара, однако их попытки были сорваны.

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Видео: Telegram / РИА Новости