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В Иране при пожаре в тюрьме погибли как минимум четыре человека

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Еще 61 человек пострадал в результате пожара.

В Иране при пожаре в тюрьме погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел в тюрьме Эвин в Тегеране. Из-за столкновений между заключенными тюрьмы в цехе вспыхнул пожар. Еще 61 человек пострадал в результате пожара. 10 пострадавших пришлось отправить в госпиталь.

Также сообщается, что некоторые заключенные пытались бежать из тюрьмы во время пожара, однако их попытки были сорваны. 

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: жертвы, иран, пожар, тюрьма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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