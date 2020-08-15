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Игра Fortnite была удалена из Google Play вслед за решением Apple

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Компания Epic Games незамедлительно направила в суд два соответствующих иска

Ее представители считают, что Google нарушает антимонопольное законодательство, а Apple обвиняют в антиконкурентном и монополистическом поведении. При этом Epic Games не требует денежных компенсаций, а настаивает на изменении условий App Store.

К таким условиям относятся комиссия, которую Apple получает с каждой покупки внутри приложений, а также запрет на любые продажи в обход App Store.

Напомним, блокировка массовой игры произошла из-за объявления Epic Games об открытии внутреннего магазина в Fortnite для смартфонов и планшетов. Таким способом компания обошла налог Google и Apple, что стало грубым нарушением правил их мобильных площадок.

Видео: YouTube / Fortnite
 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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