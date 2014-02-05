Игорь Юрин назначен главой Центра компетенций Ленобласти

Ключевыми задачами нового руководителя станут усиленный контроль за проведением работ на объектах и постоянный мониторинг состояния уже благоустроенных территорий.

Руководство Центра компетенций Ленинградской области, который занимается вопросами благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", претерпело изменения. Новым директором организации был назначен Игорь Юрин. Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Ранее обязанности главы центра исполнял Константин Берзин.

В администрации Ленобласти подчеркнули, что ключевыми задачами нового руководителя станут усиленный контроль за проведением работ на объектах и постоянный мониторинг состояния уже благоустроенных территорий. Центр под его руководством также продолжит заниматься перспективным проектированием с учетом современных решений и технологий. Не менее важной задачей будет расширение участия 47-го региона во всероссийском конкурсе проектов, победители которого получают федеральное финансирование.

Игорь Юрин начал работать в подведомственных учреждениях комитета по ЖКХ Ленобласти в 2017 году. С 2020 года он является сотрудником комитета и накануне своего назначения директором Центра компетенций возглавлял отдел организации обеспечения и формирования комфортной городской среды. Юрин также входит в федеральный резерв управленческих кадров перспективного уровня.

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Фото: Правительство Ленобласти