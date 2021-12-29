"Госуслуги" предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества

Единый портал государственных услуг выпустил предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами пользователей.
На "электронку" пользователей веб-ресурса было разослано предупреждение об участившихся случаях мошенничества. Россиян призвали не сообщать кому-либо код из SMS.
Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию,
сообщает в письме портал
Пользователям предлагается в качестве дополнительной защиты аккаунта настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, когда вход в профиль возможен только после введения кода из SMS.
Накануне издание "Коммерсант" сообщило, что телефонные мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников "Госуслуг" и просить назвать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к аккаунту пользователя.
Ранее мы сообщали, что на "Госуслугах" введут обязательную двухфакторную авторизацию.
Фото: Госуслуги
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все