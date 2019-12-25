На "Госуслугах" введут обязательную двухфакторную авторизацию

Минцифры намерено ввести эту меру уже в 2022 году.

Для входа на единый портал государственных услуг в скором времени может потребоваться прохождение обязательно двухфакторной идентификации. Об этом рассказали "Известиям" в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По информации ведомства, эту меру планируют ввести уже в следующем году. Оно призвано для дополнительной защиты данных граждан от мошенников. Так, пользователям "Госуслуг" надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в смс-сообщении.

Отмечается, что двухфакторная идентификация будет установлена "по умолчанию". На данный момент около 90 процентов пользователей портала пользуются одноступенчатой защитой, а число профилей "Госуслуг" превысило 100 миллионов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустинзаявил, что в 2022 году на портале государственных услуг появится более 100 новых сервисов.

Фото: Госуслуги