Мишустин: в 2022 году на "Госуслугах" появится более 100 новых сервисов

У россиян появится возможность оформлять пособия на детей и принимать налоговые декларации.

На едином портале государственных услуг в следующем году появится более 100 новых региональных сервисов. Об этом заявил в ходе совещания со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, на "Госуслугах" появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации, а также регистрировать права на недвижимость. Мишустин отметил, что раньше данные услуги были доступны исключительно на онлайн-площадках российских регионов, сайтах профильных ведомств или вообще не предоставлялись в электронном формате.

Кроме того, на "Госуслугах" регионами в 2022 году могут быть размещены допсервисы по аттестации педагогов, оформлению заявок на социальное обслуживание, а также по предоставлению бесплатного жилья.

Постановление о внедрении нововведений было подписано 13 декабря.

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