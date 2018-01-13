Стало известно, в каких районах больше всего не хватает МФЦ

По закону на 5 тысяч жителей должно быть не менее 1 окна приема и выдачи документов.

Больше всего МФЦ не хватает в Красносельском и Выборгском районах Петербурга. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".

В этих районах планируется открыть по 2 новых МФЦ. Также в следующем году новые центры госуслуг появятся в Невском и Приморском районах. Подводя итоги года, в учреждении отметили, что в этом году открылись три новых МФЦ: в ТК "ОКА" в Колпино, в ТЦ "Долгоозерной" и на Московском шоссе в поселке Ленсоветовский. Открытие последнего центра состоялось сегодня, 17 декабря. Кроме того, еще один Центр оказания услуг для бизнеса появился на территории технопарка "Ленполиграфмаш" в Петроградском районе.

Piter.TV также поинтересовался, нет ли дефицита центров госуслуг в Красногвардейском и Калининском районах. На карте в этих районах есть "пустые" места.

В пресс-службе отметили, что требование законодательства, по которому должно быть не менее 1 окна приема и выдачи документов на 5 тысяч жителей, соблюдается. Востребованность центров госуслуг очень высокая. В этом году был расширен МФЦ на проспекте Наставников. Число окон увеличилось с 20 до 30. В Калининском районе учреждение ищет помещения для размещения новых центров.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"